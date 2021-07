Tales of Arise verwent ons wederom met een nieuwe trailer die opnieuw een personage uit de game voorstelt. De spotlights staan ditmaal op Rinwell gericht, een magiër van Dahna die allerlei ‘Astral Artes’ onder de knie heeft en dan ook niet twijfelt om die te gebruiken op het slagveld. Rinwell vecht vanop een afstandje, maar onderschat haar niet: haar spreuken hebben namelijk een groot bereik en brengen heel wat schade toe.

Eerder zagen we al trailers voor Law, Shionne en Alphen de revue passeren, dus bekijk die trailers zeker ook eens. Wij konden een tijdje geleden ook al even met de game aan de slag en onze bevindingen lees je in onze preview.

Tales of Arise verschijnt op 10 september voor onder andere de PS4 en PS5. Bekijk de trailer hieronder.