Hitman III fans kunnen volgende week weer in de schoenen van onze geliefde, haarloze huurmoordenaar kruipen, want er staat weer heel wat nieuws op de planning: ‘The Season of Lust’ gaat van start. Agent 47 krijgt voor de gelegenheid een nieuw vuurrood kostuum, een nieuw wapen genaamd ‘The Serpent’s Tongue’, een gadget onder de naam ‘The Serpent’s Bite’ en uiteraard een nieuw contract. De bestemming is ditmaal Berlijn waar een mysterieuze aanbidster op je wacht…

Deze nieuwe content is het vierde deel van de ‘7 hoofdzonden’ en gaat op 27 juli van start. Bekijk een verleidelijke trailer hieronder.