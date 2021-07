Normaal gesproken krijgen we op de woensdag aan het einde van de maand een overzicht van de games die de maand erop in PlayStation Plus komen. Sony is echter wat enthousiast geweest met het updaten van z’n website, waardoor de games vroegtijdig al bekendgemaakt zijn, of zijn gelekt.

Op de officiële PlayStation website stond namelijk te lezen dat de onderstaande drie games vanaf 3 augustus beschikbaar zullen zijn:

Hunter’s Arena: Legends (PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Sony heeft het snel opgemerkt en de vermelding weer offline gehaald, maar niet voordat we een screenshot hebben kunnen maken. Zie hieronder: