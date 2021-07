Assassin’s Creed: Valhalla krijgt deze zomer zijn tweede uitbreiding met de komst van de Siege of Paris. We weten echter nog steeds niet wanneer we dan precies deze zomer de uitbreiding mogen verwachten, maar Twittergebruiker CriptAssassini ontdekte misschien wel de releasedatum waar we allen op zitten te wachten.

Er werd namelijk een foto gepost die info toonde over de uitbreiding op een Xbox console. Volgens deze info zou Siege of Paris erg binnenkort verschijnen, namelijk op 5 augustus. Het bericht werd een tijdje later echter verwijderd van de Xbox pagina, waardoor we dus niet weten of dit de officiële releasedatum zal worden.

Onlangs gingen de Trophies van de uitbreiding al online, dus 5 augustus zou een geloofwaardige releasedatum zijn, maar neem dit dus voorlopig nog even met de gebruikelijke korrel zout. Ongetwijfeld horen we hier binnenkort meer over vanuit een officiële hoek.