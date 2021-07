Project I.G.I. is een first-person shooter uit 2000 waarin je probeert onopgemerkt vijandelijke basissen binnen te dringen en de boel te saboteren. Nu heeft een fan een remake gemaakt in Far Cry 5. Er zijn op het moment van schrijven twee missies beschikbaar. Zoek in Far Cry 5 Arcade op de naam en je kunt gelijk aan de slag. Let wel op, het is niet mogelijk om zoals in het origineel volledig ongezien te werk te gaan. Far Cry 5 ondersteunt dat blijkbaar niet.

Fans van de serie (er zijn twee delen uitgekomen) kunnen zich hiermee vermaken totdat volgend jaar Project I.G.I. Origins uitkomt (zie de trailer hieronder). Dit nieuwe deel is in ontwikkeling bij AntiMatter Games. Gezien de redelijke onbekendheid van de serie, is de kans op licentieproblemen gering. Daarnaast, zelfs Golden Cry is dankzij wat aanpassingen weer beschikbaar in Far Cry 5 Arcade.