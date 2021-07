Tom Henderson is weer op Twitter actief geweest met geruchten verspreiden. Volgens mij heeft de beste man aandelen in verschillende zoutfabrikanten. Battlefield 2042 is momenteel zijn favoriete onderwerp en als we Henderson mogen geloven is de inhoud van de Battlefield 2042 seizoenen gelekt. Ieder seizoen voegt een specialist, twee maps, twee Portal maps, een verhaalgedreven Hazard Zone-update, twee tot drie nieuwe voertuigen en zes tot acht wapens aan de game toe.

Battlefield 2042 is een live-service game. Ieder jaar kent vier seizoenen en ieder seizoen is gratis voor alle spelers. Battlefield Portal is vorige week aangekondigd en deze nieuwe modus hebben wij al in actie gezien. Onze impressie lees je hier. Wil je meer over Battlefield 2042 weten? Lees dan onze preview. Volgens de ontwikkelaars kan het tot een jaar duren om een Battlefield-map te maken, dus als dat waar is, dan lijkt het bovenstaande wel erg optimistisch te zijn.