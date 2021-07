De Ghost Recon-serie blaast binnenkort twintig kaarsjes uit en dat wordt uitgebreid gevierd in Ghost Recon: Breakpoint. Zo komt er een serie Community Events naar de game. Denk daarbij aan wedstrijden, het gratis weggeven van spullen en een showcase. Dat is nog niet alles, maar Ubisoft wil nog niet meer verklappen. Dit alles wordt voornamelijk gedaan om spelers naar de game te laten terugkeren en bezig te houden tot de volgende verrassing.

Dat is namelijk een Tomb Raider evenement genaamd Relics of the Ancients. Het is vrij zeker dat spelers daarin eropuit worden gestuurd om zo snel mogelijk exclusieve kisten te vinden. Die bevatten unieke content die volledig in het teken staan van de meest recente Tomb Raider-trilogie. Het slotstuk is echter Operation Motherland, een grote uitbreiding voor die game die nieuwe missies en mogelijk ook nieuwe locaties toevoegt.