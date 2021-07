IP’s staan de voorbije jaren aan de lopende band op als Lazarus uit de dood, met Dead Space als de laatste toevoeging aan het rijtje. Andere franchises staan echter hongerig te wachten om hun wederoptreden te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Alice-games van American McGee, die volgens de ontwikkelaar best een derde deel kunnen gebruiken.

Zowel American McGee’s Alice (2000) als Alice: Madness Returns (2011) waren duistere fantasy titels, die hun inspiratie bij Alice in Wonderland haalden. McGee heeft het concept voor een derde game – Alice: Asylum – in elkaar gestoken en hoopt dat EA hier na het potentiële succes van de Dead Space revival oog voor zal hebben. Wij hopen alvast mee.

“While I (and Alice fans) would have liked the next EA horror project to be a new “Alice” game… this does at least move us forward in line. At some point in the future, execs at EA will shout “need moar product!” and someone will reply, “Alice?” And we’ll be ready!”