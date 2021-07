Na maanden- of zelfs jarenlange geruchten werd de Dead Space remake eerder deze maand eindelijk officieel aangekondigd. De titel is logischerwijs gebaseerd op het geliefde eerste deel uit de reeks, maar zal volgens ontwikkelaar Motive de nodige aanpassingen doorvoeren. Zo zal de remake mogelijk content bevatten die uit het origineel geschrapt werd.

Volgens Roman Campos-Oriola – creative director van de remake – is Motive begonnen met het grondig besturen van de blauwdruk die Visceral Games heeft achtergelaten. Zo kon de ontwikkelaar het originele level design van Dead Space onder de loep nemen en zien welke elementen wegens technische beperkingen uiteindelijk achterwege moesten blijven.

Wie tussen de lijnen door kan lezen, voelt de bui al hangen: deze elementen zien we mogelijk wél terug in de remake. Laat maar komen!

“We started with the original level design of the original Dead Space. What’s funny is that you can see some of the iterations that were made prior to ship by the team. In the first chapter, you can see some corridors that they wanted to do first in a certain way, and then you can understand why they changed it for technical constraints.”