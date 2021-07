Respawn Entertainment heeft de voorbije jaren naam gemaakt met Apex Legends en de Titanfall franchise. Volgens geruchten werkt de studio momenteel aan een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order én zou er zelfs een gloednieuwe IP op tafel liggen. Enfin, dat laatste is niet echt een gerucht, gezien een nieuw rekruteringsbericht.

Mohammad Alavi werkt als creative director voor Respawn en is op zoek naar nieuwe krachten om hem te helpen met een kersvers singleplayer avontuur. De details omtrent deze game zijn uiteraard nog enorm schaars, maar weten dat de titel in de maak is, blijkt al genoeg om een zekere mate van enthousiasme te waarborgen. Wij zijn alvast benieuwd.