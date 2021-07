Na de remaster van Call of Duty 4: Modern Warfare en Modern Warfare 2 lijkt een remaster van Modern Warfare 3 slechts een kwestie van tijd. Sterker nog, de kans is groot dat Activision deze remaster al op de plank heeft liggen en het juiste moment afwacht om de game uit te brengen.

Normaliter komen deze remasters tijdelijk exclusief op de PlayStation uit, gezien Activision en Sony een deal samen hebben omtrent de Call of Duty franchise. Dat kan met deze game echter anders uitpakken, want een leaker meldt dat Activision het contract met Sony verbroken heeft.

Hierdoor zou Modern Warfare 3 gelijktijdig op alle platformen uitkomen, de vraag is alleen wanneer. Mogelijk dat de remaster bij de nieuwe Call of Duty van dit jaar gebundeld zit, maar het kan ook een losse release voor later deze zomer zijn. Officieel is het nieuws niet bevestigd, dus het is even afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen.