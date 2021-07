Succesvolle games krijgen over het algemeen vroeg of laat een vervolg, maar voor Rainbow Six Siege is daar vooralsnog geen sprake van. Wel zullen we begin 2022 aan de slag kunnen met Rainbow Six Extraction, wat een nieuwe game is die PvE als uitgangspunt neemt met de bekende Operators.

Gaat Ubisoft nadien met een opvolger van Rainbow Six Siege aan de slag? Dat zou een logische stap zijn, maar daar denkt de ontwikkelaar anders over. Dit zegt creative director Leroy Athanassof in een Reddit AMA, alwaar hij aangeeft dat een vervolg niet iets is wat het team wil doen.

Ze blijven liever doorgaan op basis van wat ze nu hebben liggen om dat door de tijd heen te veranderen, waardoor er vanzelf over een nieuwe Siege gesproken kan worden. Dat is volgens de director meer waard dan een vervolg maken, wat niet het juiste zou zijn voor de community.