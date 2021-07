Babylon’s Fall krijgt op korte termijn een gesloten beta test en die zal van start gaan op 29 juli in Japan. Nadien is op 5 augustus Noord-Amerika aan de beurt en tot slot volgt op 12 augustus dan Europa. Het betreft hier de eerste fase van de beta die enkel beschikbaar is voor pc, maar later wordt de PlayStation er aan toegevoegd.

PlatinumGames en Square Enix hebben laten weten dat de PlayStation 4 en 5 in de tweede fase worden toegevoegd, dus we zullen nog iets langer geduld moeten hebben. Wanneer de tweede fase gepland staat is niet duidelijk, maar na verwachting zal dat later dit jaar zijn. Mede omdat er ook nog een derde fase gepland staat.

Van de eerste fase zullen we overigens weinig missen, want die draait vooral om het downloaden en installeren van de Steam client, het registreren van een account en de operationele test van de server en het netwerk. Pas later zal de game echt inhoudelijk getest gaan worden en dat is waar de PlayStation bij betrokken wordt.