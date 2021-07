AWAY: The Survival Series liet een tijd niets van zich horen, maar vorige week kwam daar verandering in. Toen werd bekend dat de game ook naar de PlayStation 5 zou komen. De groep gamers die het spel kunnen aanschaffen is dus groter geworden en Breaking Walls heeft daarom een gameplayvideo vrijgegeven om hun spel opnieuw te tonen.

Gamers die op zoek zijn naar een game die origineel uit de hoek komt, hoeven niet verder te zoeken dan AWAY: The Survival Series. Het spel wordt omschreven als een ‘speelbare natuurdocumentaire’, waarin je speelt als een suikereekhoorn of andere dieren, zoals een kikker, insect of salamander. De bedoeling is simpel: overleven.

Wat je van AWAY: The Survival Series kunt verwachten kun je in de onderstaande gameplayvideo checken.