PlayStation VR-bezitters zouden deze zomer aan de gang kunnen met After the Fall, maar er is een kink in de kabel gekomen. Vertigo Games heeft namelijk laten weten dat de coöp shooter is uitgesteld naar eind dit jaar en begin volgend jaar.

De ontwikkelaar laat niet exact weten wat de reden voor de vertraging is, maar uiteindelijk moet het de game ten goede komen. Het is nog wel de bedoeling dat After the Fall dit jaar zal uitkomen voor PlayStation VR, maar wanneer dat exact zal zijn is nog onbekend.

Als je op de Oculus Quest versie van de game zit te wachten, dan zal het zelfs nog ietsje langer duren. Die versie verschijnt pas begin 2022.