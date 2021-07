Na maanden van geruchten en kleine flarden nieuws kondigden EA en DICE onlangs Battlefield 2042 aan, onze Johnny was één van de geluksvogels die de game als eerste mocht bekijken, hoewel zijn indrukken niet helemaal positief waren. DICE werkt echter hard aan de volgende stap in de bekende shooterfranchise en één van de aandachtspunten zijn de computergestuurde bots.

De shooter zal zich ditmaal namelijk volledig richten op de multiplayer, maar dat betekent niet dat al je tegenstanders altijd menselijk zullen zijn. Je kunt er ook voor kiezen om tegen bots te spelen en volgens design director Justin Wiebte hebben Ripple Effect Studios en DICE hard gewerkt om de AI van deze bots zo realistisch mogelijk te maken.

Wiebte zegt zelfs dat men hun best heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de bots moeilijk van echte spelers te onderscheiden zijn. Zo zullen ze voertuigen kunnen besturen, maar ook teamgenoten afzetten bij verschillende objectives.

‘We’ve tried to put a lot of effort into making them play just like a player would. So it would be really hard for people to tell the difference between an AI and a real human player because they will run around, they will drive vehicles, they will pick each other up, they will drop [each other] off at objective locations and things like that – it’s a very intelligent system.

And then you can tweak and tune some of the things they are and aren’t allowed to do, including how difficult they are to play against.’