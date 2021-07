Een van de speerpunten van Battlefield 2042 is Battlefield Portal. Deze tool geeft de speler de mogelijkheid om een eigen modus te maken en deze te spelen op onder andere een aantal klassieke maps. Er is nu een video verschenen die laat zien hoe deze ‘oude bekenden’ er in een nieuw jasje uitzien.

De Battlefield-serie heeft een aantal klassieke maps geleverd, zoals Valparaiso uit Battlefield: Bad Company 2 en Battle of the Bulge uit Battlefield 1942. Deze zullen ook aanwezig zijn in het nieuwste deel van de reeks, maar dan wel aangepast op deze tijd. In hoeverre deze verschillen van het origineel kan je in de video hieronder zien.

Wil je meer weten over Battlefield Portal, lees dan onze preview.