Dat Mortal Kombat een zeer populaire franchise is, komt vast voor niemand als een verrassing. Niet alleen in de games is het een bekende naam, maar sinds kort is het ook in de filmindustrie niet meer weg te denken.

En die populariteit blijkt maar weer uit de verkoopcijfers die ontwikkelaar NetherRealm bekendmaakte, want hieruit wordt duidelijk dat de gehele franchise goed is voor zo’n 73 miljoen verkopen. De nieuwste uitgave, Mortal Kombat 11, is goed voor 12 miljoen van dit geheel. Nooit had mede-bedenker Ed Boon durven dromen dat ‘zijn’ geliefde games zo gewild zouden worden, maar hij en zijn team hebben deze prestatie dubbel en dwars verdiend.

“When Mortal Kombat launched nearly 30 years ago, I never dreamed it would grow into the franchise it is today with more than 73 million games sold,”

Mortal Kombat 11 is al geruime tijd verkrijgbaar en vorig jaar lanceerde Warner Bros. Games ook een PS5-versie, waarover je in deze special meer kunt vinden.