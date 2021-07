Eind april van dit jaar was het weer eens tijd voor een PlayStation 5 exclusive: Returnal. Wat ons betreft is dit één van de absolute hoogvliegers van 2021 en we gaven de game een uitermate mooie score, maar ook Sony bestempelt de game als een ‘megahit’.

Dat is in ieder geval te lezen op de onlangs geüpdate pagina van PlayStation Studios. Op de pagina licht Sony een aantal van hun studio’s uit, en de games waar ze bekend om staan. Met de recente overname van Housemarque, verdient de Finse studio natuurlijk ook een plekje op die lijst. Sony steekt hun lof niet onder stoelen of banken: Housemarque is de studio achter de megahit Returnal.