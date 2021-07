Death Stranding verscheen in 2019 exclusief voor de PlayStation 4 waarna de game in 2020 voor de pc werd uitgebracht. Later dit jaar kunnen we opnieuw met de game aan de slag en dat via de Death Stranding Director’s Cut, die nieuwe content aan de game zal toevoegen én deze optimaliseert voor de PlayStation 5.

Inmiddels kan er van een succes gesproken worden, want de oorspronkelijke game is de kaap van 5 miljoen verkochte exemplaren voorbij. Dit zijn dan wel gecombineerde cijfers van PlayStation 4 met pc, waarover Kojima Productions zegt dat de game het vrij goed gedaan heeft.

Het aantal van 5 miljoen werd overigens in maart 2021 al bereikt, dus de daadwerkelijke verkopen zullen nog wat hoger liggen. Dit neemt met de komst van de Director’s Cut ongetwijfeld later dit jaar nog verder toe. Deze nieuwe editie staat gepland voor een release op 24 september.