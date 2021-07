Hot Wheels Unleashed zal beschikken over een goede variatie van voertuigen en Milestone heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven die een selectie van de auto’s in de spotlights plaatst. In totaal bestaat het aanbod uit 66 verschillende voertuigen en hieronder vallen diverse iconische modellen uit de 53-jarige geschiedenis van de automaker.

Dat is niet het enige, ook bekende auto’s zijn aanwezig. Denk aan K.I.T.T. uit Knight Rider, Party Wagon uit Teenage Mutant Ninja Turtles, Snoopy uit Peanuts en de Time Machine uit Back to the Future. Een leuke collectie van voertuigen dus en je krijgt daarvan een indruk door hieronder op play te drukken.