Recent werd de Blood Money update voor Red Dead Online uitgebracht en daarmee zijn er weer een hoop nieuwe activiteiten aan de game toegevoegd. Deze update heeft echter ook iets kapotgemaakt, want er blijkt iets goed mis te zijn met de paarden in de game. Spelers maken steeds meer melding van paarden die allerlei vreemde dingen doen.

Het gaat dan om paarden die van de spelers zelf zijn, maar daar kan bijvoorbeeld niet meer opgestapt worden of ze duiken elders op zonder wat te doen. Ook komen ze plots voorbij rennen om je met een noodgang van jouw paard af te rammen en bij momenten liggen ze dood op de grond, dit op willekeurige plekken.

De paarden doen allemaal hun eigen ding en dit is nu al dik een week aan de gang. Het is dus even wachten totdat Rockstar Games met een update komt om dit te verhelpen, want hoewel het voor grappige momenten kan zorgen, kan het op den duur ook wat irritant zijn. Wat de oorzaak is, is niemand bekend.