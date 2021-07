Vorige maand werd geheel onverwachts Jurassic World Evolution 2 aangekondigd tijdens de E3 en deze game zal eind dit jaar nog in de (digitale) schappen moeten liggen. De huidige verwachting is dat dit nog vóór november wordt.

In de tussentijd is er niet heel veel nieuwe info bekend geworden over de game, maar als je de onderstaande video bekijkt zal er gelukkig heel wat meer duidelijk worden. Rich Newbold, Adam Woods en Jim Stimpson, wie deel uitmaken van het team achter de game, doen een boekje open over de wereld van Jurassic World Evolution 2.

Dit omvat nieuwe locaties, verbeterde management eigenschappen, het realisme van de dino’s en meer. De video geeft een interessant kijkje achter de schermen en is zeker de moeite waard om te checken.