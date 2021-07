Netflix heeft al vaker games en franchises overgebracht naar een serie die via de streamingservice werd uitgezonden. Zo heb je bijvoorbeeld meerdere Castlevania seizoenen, is The Witcher ontzettend populair en ook Resident Evil is beschikbaar. Daarnaast zit er veel in de pijplijn en Netflix weet niet van ophouden, want een nieuw gerucht wijst in de richting van Dragon Age.

GiantFreakinRobot meldt dat er actief gewerkt wordt aan een Dragon Age serie, maar wanneer deze uit moet komen is nog wat onduidelijk. De serie haalt inspiratie uit de originele game, schrijft de website op basis van een betrouwbare bron, waarbij de benadering van personages ietwat anders in elkaar steekt dan gebruikelijk. Dit vanwege het feit dat Dragon Age natuurlijk een RPG is.

Officieel hebben Netflix noch EA een officiële aankondiging gedaan, dus of het klopt zal de tijd leren. Een Dragon Age serie zou op zich niet gek zijn, zo kan het als marketingmiddel uitstekend dienstdoen in aanloop naar Dragon Age 4, die in ontwikkeling is bij BioWare. Die game laat echter nog even op zich wachten, waardoor de serie de tijd mooi kan doden.