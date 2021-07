Op 3 augustus zal de Emergence update voor Apex Legends uitgebracht worden en om deze nieuwe toevoeging aan de game te showen, is er een nieuwe trailer uitgebracht die je hieronder kunt bekijken. Daarnaast heeft Respawn Entertainment een update uitgerold, die de game alvast klaarmaakt voor de Emergence drop.

De trailer laat zien wat er zoal nieuw is met de aankomende update. Zo zal de Legend Seer worden toegevoegd en ook de map zal wat aangepast worden. Uit de trailer blijkt ook dat er een nieuwe Battle Pass op komst is, maar dat mag voor niemand een verrassing zijn, gezien dat gebruikelijk is met nieuwe seizoenen.

Tot slot zal de aankomende Emergence content drop Ranked Arenas aan de game gaan toevoegen, wat eveneens via een teaser kort voorbij komt.