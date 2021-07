PlayerUnknown’s Battlegrounds is al jaren te verkrijgen, maar om de game te kunnen spelen is het noodzakelijk de titel aan te schaffen. Duur is de game niet, gezien het een wat oudere titel betreft, maar de vereiste van een betaling zou er mogelijk vanaf kunnen gaan.

PlayerIGN meldt op Twitter dat hij begrepen heeft dat PUBG Corp de intentie heeft om PlayerUnknown’s Battlegrounds free-to-play aan te gaan bieden. Sterker nog, dit wilde de ontwikkelaar in 2019 al doen, maar dat ging niet door omdat ze niet de juiste response van de spelers kregen.

Ergens volgende maand zal PUGB Corp een free-to-play week organiseren om te zien of er genoeg animo voor is. Indien dat het geval blijkt te zijn, dan kan het zo zijn dat PlayerUnknown’s Battlegrounds nadien definitief free-to-play wordt.

Het is dus even wachten tot deze free-to-play week aangekondigd wordt en dan zullen we ongetwijfeld meer te weten komen. De free-to-play route zou overigens niet gek zijn. Directe concurrenten zoals Call of Duty: Warzone en Apex Legends volgen dat concept ook.