Het lek van afgelopen weekend blijkt te kloppen. Toen konden we al melden dat de PlayStation Plus line-up voor augustus was gelekt via een vermelding op de officiële PlayStation website. Nu heeft Sony de games voor de komende maand officieel aangekondigd.

De PlayStation 5 game die we vanaf dinsdag 3 augustus kunnen downloaden is Hunter’s Arena: Legends. Op de PlayStation 4 krijgen we zoals gebruikelijk twee games en dat zijn Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2.

De huidige line-up bestaat uit A Plague Tale: Innocence (PS5), Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) en WWE 2K Battlegrounds (PS4). Deze games zijn nog beschikbaar voor PlayStation Plus abonnees tot aanstaande dinsdag rond het middaguur.