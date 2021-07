F1 2021 ligt nog maar net in de schappen, maar Codemasters kondigde onlangs een volgende game in de GRID-franchise aan: GRID Legends. Naast talloze nieuwe voertuigen zal Legends – voor het eerst in de reeks – tevens een Story Mode bevatten. Naast deze nieuwe zaken keert ook een oude vriend terug: het Nemesis systeem.

In gesprek met GameSpot vertelt director Chris Smith dat het Nemesis systeem opnieuw aanwezig zal zijn in GRID Legends. Uiteraard heeft Codemasters niet stilgezeten en hebben ze het systeem op een aantal punten aangepakt zodat het online én offline beter werkt.

“The Nemesis makes a return to GRID Legends and we have evolved the system to be more persistent on and offline. We will talk more about this when we start to deep dive into our online experience.”