We weten al dat Team Asobi – het team achter onder andere Astro’s Playroom – aan een franchise werkt voor jong en oud. Dit is ook meteen alles wat we weten over het nieuwste project van de Japanse ontwikkelaar. Nu is er echter weer iets meer bekend geworden, ditmaal dankzij een vacature van Team Asobi.

Op LinkedIn staat te lezen dat de ontwikkelaar op zoek is naar een game designer. In de omschrijving staat aangegeven dat hij/zij gaat werken aan een 3D actiegame. Wat verder opvalt is dat humor een belangrijk onderdeel is voor het spel waaraan gewerkt zal worden.

Als je de (minieme) informatie die we nu weten over het nieuwe project van Team Asobi op een rijtje zet, dan lijkt een nieuwe game met Astro in de hoofdrol één van de mogelijkheden. Dat zou ook niet vreemd zijn, want de titels die zijn verschenen met het guitige personage wisten goed in de smaak te vallen.