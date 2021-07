Terwijl IO Interactive in het diepste geheim werkt aan Project 007, blijft men ook hun laatste release – Hitman III – vlijtig ondersteunen met nieuwe content. Op dit moment gaan we richting het vierde seizoen, die volledig in het teken staat van de dodelijke zonde ‘Lust‘.

Om een wat concreter beeld te geven van wat we dit seizoen mogen verwachten, heeft de Deense studio de onderstaande trailer in elkaar gezet. Zo is er een nieuwe Escalation Mission live gegaan en tot 6 augustus is het Marrakesh level voor iedereen gratis te spelen.

