Red Dead Online ontvangt na de grote Blood Money update van onlangs natuurlijk ook wekelijks een normale update, zo ook deze week. De informatie daarvan heeft Rockstar weer met ons gedeeld en zo leren we dat er een nieuw Crime Contract beschikbaar is. Zo zou er een robijn ergens in Annesburg verborgen zijn en het is aan jou om informatie in te winnen en uiteindelijk deze diamant te stelen, zodat je de zogeheten ‘The Ember of the East’ in bezit krijgt.

Als je dit contract weet te voltooien, wat voor 2 augustus dient te gebeuren, ontvang je van je opdrachtgevers een gratis ‘Off-Hand Holster’. Als je dit op de Ruthless moeilijkheidsgraad voor elkaar krijgt, dan kun je ook de Annesburg Cap aanschaffen bij Madam Nazar als een kleine extra. Daarnaast zijn er drie nieuwe missies beschikbaar bij je lokale Blood Money contact en hierin is het zoal de bedoeling om de losse eindjes aan elkaar te knopen voordat je een bedrijf overvalt.

Deze week profiteer je van een gratis optie, zo kun je je kamp herplaatsen zonder extra kosten te maken. Daarnaast is de kostprijs van de Butcher Table met 5 Gold Bars gereduceerd en alle outfits die niet aan een Role gelinkt zijn, zijn nu met 40% korting verkrijgbaar. Alle Repeaters schaf je nu tegen een korting van 30% aan. Voor een aanvullend overzicht van kortingen kan je hier terecht.

Link je voor 2 augustus je Rockstar Games Social Club account aan Prime Gaming, dan krijg je een gratis Saddle tot maximaal $200,- en twee gratis schatkaarten, alsook 40% korting op de Fast Travel Post.