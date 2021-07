Eén van Dreams’ absolute hoogtepunten was Art’s Dream: een kort doch mooi verhaal dat Media Molecule van begin tot eind met hun eigen ‘game’ Dreams heeft gemaakt. Nu lijkt de Britse studio dit door te zetten, want men heeft aangekondigd meerdere games in ontwikkeling te hebben, onder de noemer ‘Media Molecule Originals’.

De eerste game heet Tren en dit is begonnen als een project van lead designer John Beech. Veel meer details zijn op dit moment niet bekend, maar Media Molecule belooft om tijdens DreamsCom 21 meer informatie te delen. Interessanter is Ancient Dangers: A Bat’s Tale, waarvan de ontwikkelaars ook al een teaser online hebben gezet.

Het is in ieder geval een bijzondere ontwikkeling. Met de merknaam Media Molecule Originals lijkt de Britse studio in ieder geval te hinten dat ze met meer projecten bezig zijn in hun eigen ‘game’.