Eind juni kon je met een demo van NEO: The World End’s With You aan de slag en nu ligt de game daadwerkelijk in de (digitale) winkels. Zoals dat tegenwoordig hoort, wordt de lancering gevierd met een trailer. Deze trailer kan je onder dit bericht checken.

NEO: The World End’s With You is het vervolg op The World End’s With You, die in 2007 uitkwam. Deze game verscheen alleen op mobiele apparaten en de Nintendo DS, en later de Nintendo Switch, dus het kan zijn dat je deze game niet hebt gespeeld.

Is dit daadwerkelijk het geval, dan hoef je niet bang te zijn dat je hierdoor het tweede deel niet kan spelen. NEO: The World End’s With You schotelt je een soortgelijk verhaal voor als het eerste deel, maar dan met andere personages.