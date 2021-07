Onze innerlijke Viking is erg blij, want Tribes of Midgard is eindelijk onder ons. In deze game moet jij proberen een clan Vikings te leiden in hun epische onderneming om Ragnarok, het einde van de wereld, te stoppen. In deze ARPG kan je met maximaal tien spelers tegelijk alle gevaren van Ragnarok trotseren om uiteindelijk te zegevieren. Om ons helemaal warm te maken voor de release, plaatsten Norsfell Games en Gearbox Publishing uiteraard een launch trailer online.

Tribes of Midgard is nu te koop voor de PS4 en PS5. De standaard editie kost je €19.99 in de PlayStation Store en de deluxe editie (die heel wat extra’s met zich meebrengt) €29.99. Bekijk de launch trailer hieronder.