Mass Effect: Legendary Edition is inmiddels al enkele maanden uit en we kunnen intussen stellen dat de terugkeer van de legendarische trilogie erg geslaagd was. Ook wij waren immers enthousiast in onze special. Om dit te vieren deelde ontwikkelaar BioWare een nieuwe infographic met heel wat leuke weetjes over hoe spelers zich gedragen hebben in de games.

Gezien keuzes maken centraal staat in Mass Effect, zal het je waarschijnlijk niet verbazen dat verschillende weetjes te maken hebben met hoe wij deze cruciale keuzes in de games hebben gemaakt en wie hierbij soms het loodje moest leggen. Daarnaast leren we bijvoorbeeld ook wie de meest populaire squadmate was in de eerste game (Garrus… duh!).

Je kan alle statistieken bekijken door op de onderstaande afbeelding te klikken. Pas wel op dat er eventuele spoilers in verwerkt zitten als je de games nog niet gespeeld zou hebben. Gelukkig is de game nu in de aanbieding in de PlayStation Store voor €54,59 dus waar wacht je nog op?