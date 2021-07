Microsoft heeft met Game Pass een uitstekende troef in handen om veel gamers naar z’n platformen toe te halen. Via Game Pass worden immers oude én nieuwe games aangeboden en dat voor een vast bedrag per maand. Dit kan aanzienlijk in de kosten schelen, aangezien een gedeelte van de nieuwe games niet langer tegen de volle prijs aangeschaft hoeven te worden.

Voor de consument is dit natuurlijk prachtig, maar of het financieel goed te verantwoorden valt is een andere discussie. Dat is ook waarom Sony niet met een direct antwoord is gekomen en voormalig Sony Interactive Entertainment America president, Shawn Layden, is erg sceptisch over deze benadering van Microsoft.

Zo zegt hij in een interview met GamesIndustry.biz dat het onmogelijk is om de kosten van een game via Game Pass terug te verdienen. Althans, niet met de huidige hoeveelheid gebruikers en daarvoor neemt hij een titel die qua productie $120 miljoen gekost zou hebben. Om dat terug te verdienen tegen een maandelijkse Game Pass betaling van $9,99, zouden er 500 miljoen abonnees moeten zijn.

“It’s very hard to launch a $120m game on a subscription service charging $9.99 a month. You pencil it out, you’re going to have to have 500 million subscribers before you start to recoup your investment…If you only have 250 million consoles out there, you’re not going to get a half billion subscribers. So how do you circle that square? Nobody has figured that out yet.”

En daar heeft Layden wel een punt, maar dat zal consumenten ongetwijfeld weinig interesseren gezien die met Game Pass een scherpe deal krijgen. Het antwoord van Sony laat nog altijd op zich wachten, hoewel er wel hints gegeven zijn dat Sony aan iets werkt. In de tussentijd bieden ze PlayStation Plus Collection aan en nieuwe releases voor de PlayStation 5 worden sneller aan PlayStation Plus toegevoegd. Denk dan aan Oddworld: Soulstorm, Hunter’s Arena: Legends en Maquette, die dit jaar al in de line-up zaten of komen.

Het verschil tegenover Sony is echter wel dat Microsoft zich het kan veroorloven om Game Pass voor een aanzienlijke tijd in stand te houden zonder er winst op te maken. Microsoft heeft immers diepe zakken en daar kan Sony moeilijk tegenop boksen.