Op Twitter laat PlayStation Game Size weten dat Ghost of Tsushima: Director’s Cut exact 63.8GB schijfruimte op de PlayStation 5 inneemt. Dit is overigens wel zonder een eventuele day one patch. Op het moment van schrijven neemt Ghost of Tsushima op de PlayStation 4 exact 52.2 GB in beslag en dat is inclusief alle updates en de gratis Legends coöp modus.

Toen de pre-orders voor Ghost of Tsushima: Director’s Cut live gingen werd er al aangegeven dat het rond de 60GB zou zitten, dus die voorspelling blijkt vrij accuraat te zijn geweest. Als we het bovenstaande in acht nemen, kost de Iki Island-uitbreiding 11.6 GB aan ruimte. Dat is vrij bescheiden voor zoveel uren extra speelplezier. Wellicht kan ontwikkelaar Sucker Punch uitgever Activision wat tips geven?