Terecht of onterecht, ontwikkelaar BLUE BOX Game Studios doet er zelf in ieder geval alles aan om de link naar Hideo Kojima in stand te houden. De studio laat namelijk opnieuw weten dat de Abandoned Realtime Experience vanaf 29 juli te downloaden is. Dat is overigens de nieuwe naam van de app die eerder voor de aankomende game Abandoned is aangekondigd en eerlijk is eerlijk, het klinkt een stuk beter.

Are you ready? We are! pic.twitter.com/dQJwjot99S — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021

Op zich niets spannends, ware het niet dat je op de achtergrond een afbeelding ziet van een man met een ooglapje voor. De link naar Big Boss uit Metal Gear Solid is dan ook snel gelegd, hoewel gespiegeld. Daarmee speelt BLUE BOX Game Studios wederom slim in op alle media aandacht, ook al blijven ze zelf enige betrokkenheid ontkennen. Ben je even kwijt waar het over gaat? Dan hebben we de ‘bewijzen’ dat BLUE BOX een dekmantel voor Hideo Kojima is op een rijtje gezet.

Met de aankomende applicatie en een release van een nieuwe trailer in augustus komen we hopelijk meer te weten over wat de game nu precies is en of de geruchten het bij het rechte eind hebben.