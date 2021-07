Ondanks de grootschalige tekorten heeft Sony met de PlayStation 5 alsnog een record weten te bereiken. Het is de snelst verkopende console van Sony ooit en dat komt doordat de verkopen inmiddels de mooie mijlpaal van 10 miljoen units voorbij zijn. Dit heeft Sony in ruim acht maanden gerealiseerd en dit betekent ook dat er sinds april nog 2.2 miljoen consoles verkocht zijn. Toen stond het aantal verkochte units immers op 7.8 miljoen.

Ter vergelijking, de PlayStation 4 had 9 maanden nodig om de 10 miljoen verkopen te bereiken en hoewel ook die console in eerste instantie met tekorten te maken had, werd dat aanzienlijk sneller opgelost dan nu het geval is. Vanzelfsprekend wijkt de situatie in de wereld nu echter behoorlijk af van toen, waardoor er hoe dan ook van een knappe prestatie gesproken mag worden. Naast het delen van deze informatie, gaf Sony ook nog wat cijfers van first party games vrij en die blijken het ook uitstekend te doen.

De cijfers van de games dateren van 18 juli, dus die zijn behoorlijk recent. Tot slot een bericht van Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan:

“I can’t express enough the deep gratitude we feel for our passionate community of PlayStation fans who have embraced PS5, and the world-class development and publishing partners who bring such incredible gaming experiences to our platforms.

While PS5 has reached more households faster than any of our previous consoles, we still have a lot of work ahead of us as demand for PS5 continues to outstrip supply. I want gamers to know that while we continue to face unique challenges throughout the world that affect our industry and many others, improving inventory levels remains a top priority for SIE.”