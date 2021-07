EA’s Elle McCarthy zegt dat de term ‘gamer’ niet meer van deze tijd is. De vice president of brand vertelt in gesprek met Adweek dat het spelen van games niet langer een medium of industrie is, maar simpelweg ‘interactief’, net zoals er tegenwoordig veel meer zaken zijn die je spelenderwijs kunt aanpakken.

Volgens McCarthy is het cruciaal dat marketeers begrijpen dat ‘gamers’ niet meer bestaan, en dat er geen regels zijn in hoe men deze veelzijdige en gepassioneerde communities moet benaderen. Ze zegt vervolgens dat het specifiek richten op gamers hetzelfde is als dat je mensen probeert te benaderen die van muziek of zuurstof houden.

Ze haalt er ten slotte nog een aantal cijfers bij: 14% van de spelers noemen zichzelf een gamer en als het om vrouwen gaat, zakt dit aantal zelfs naar 6%.

There are no best practice rules for how to engage with these niche, multifaceted and passionate communities. Trying to target gamers is like saying youโ€™re targeting people who like music or people who breathe in air.โ€