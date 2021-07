Veel fans kijken enorm uit naar de volgende Grand Theft Auto, die volgens de verhalen pas in 2025 gaat verschijnen en zich in Vice City afspeelt. Met name dat laatste punt begint nu iets zekerder te worden, gezien een medewerker van Rockstar onlangs in Miami was en daarvan een afbeelding op Instagram plaatste.

De medewerker in kwestie is Tony Mesones, die sinds 2011 bij de studio werkt en verantwoordelijk is geweest voor de soundtrack van onder meer GTA V, Red Dead Redemption 2 en L.A. Noire. Mesones zegt niks concreet over GTA VI in zijn bericht, maar hij vond het wel nodig om zijn werkgever bij de afbeelding te taggen.

Zodoende lijkt een nieuw uitstapje naar Vice City weer wat dichterbij te komen, hoewel een korreltje zout is aangeraden. Ondertussen hopen we vurig dat Rockstar snel meer laat weten over Grand Theft Auto VI.