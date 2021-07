Fatal Frame: Maiden of Blackwater kwam in 2014 alleen uit voor de Nintendo Wii U. Vorige maand werd bekendgemaakt dat de game multiplatform gaat en dat het spel nog dit jaar zou verschijnen, en Koei Tecmo houdt woord.

De survival horrorgame komt op de pc en alle bekende consoles uit, waaronder de PlayStation 4 en 5. Op 28 oktober zal het spel uitkomen en buiten de normale digitale uitgave zal er ook een ‘Digital Deluxe Edition’ verschijnen. Deze uitgave bevat naast de game ook een digitaal art book en zes kostuums, ge├»nspireerd door personages die in vorige delen hebben gespeeld.

Reserveer je een exemplaar van Fatal Frame: Maiden of Blackwater of koop je het spel binnen twee weken na de release, dan krijg je nog een extra kostuum. Namelijk een Ryza-outfit van de RPG Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

Ben je niet bekend met wat de game te bieden heeft, dan geeft de onderstaande trailer hier antwoord op.