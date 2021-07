Begin juli kondigde Sony aan dat ze het Nederlandse Nixxes hadden overgenomen. De naam zegt jullie misschien (nog) niet zoveel, gezien de studio niet bekend staat om het ontwikkelen van hun eigen games. Hun specialisatie is het porten van titels naar de pc, wat ze eerder hebben gedaan voor games als Marvel’s Avengers en de recente Deus Ex games.

Nu heeft Jim Ryan aan Famitsu bevestigd dat Nixxes exact om deze reden is aangetrokken. Sony heeft met games als Horizon: Zero Dawn en Days Gone al de eerste voorzichtige stapjes gezet in het pc-landschap en de Japanse grootmacht hoopt dat Nixxes hen hierbij verder kan helpen.

“We are also happy with our efforts to provide our IP to PCs, although it is still in its infancy, and we look forward to working with Nixxes to help with that.”