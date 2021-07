Santa Monica en Naughty Dog zijn twee belangrijke ontwikkelaars van Sony, want zij weten keer op keer geweldige titels af te leveren. Een aantal voormalige medewerkers hebben echter een eigen studio opgericht en proberen nu op eigen kracht een kwalitatief hoogstaande game te maken.

De nieuwe studio heet ‘That’s No Moon’ en hun eerste titel zal een Triple-A singleplayer avontuur zijn. Het zal voorlopig wel even duren voordat hun project op de markt wordt gebracht, maar de ontwikkelaar heeft in ieder geval genoeg geld tot z’n beschikking. De Zuid-Koreaanse uitgever Smilegate heeft namelijk 100 miljoen dollar in de game gestoken.

That’s No Moon heeft ook al talent aangetrokken dat voorheen bij grote studio’s heeft gewerkt, waaronder Bungie en Electronic Arts. Zij hebben twee locaties tot hun beschikking, één in Los Angeles en één in San Diego. Het is de bedoeling dat er volgend jaar 100 man voor de nieuwe studio zullen werken.