Vorig jaar verscheen Mortal Shell in de schappen en je zou deze game kunnen vergelijken met een Soulsborne titel. Mortal Shell deed uiteraard wel nieuwe dingen en binnenkort zal er nog meer nieuwe content toegevoegd worden. Nog niet zo lang geleden werd de uitbreiding ‘The Virtuous Cycle’ aangekondigd en deze content is nu ook van een releasedatum voorzien.

The Virtuous Cycle zal namelijk op 18 augustus verschijnen, zo kondigde ontwikkelaar Cold Symmetry aan. In deze uitbreiding kan je aan de slag met een nieuwe modus, nieuwe upgrades, een nieuwe Shell en het nieuwe wapen genaamd de ‘Axatana’. Dit wapen is een bijl die je uit elkaar kan halen en zodoende ontstaan er twee katana’s die voor snelle combo’s kunnen zorgen.