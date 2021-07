Het werd vorige maand al bekendgemaakt dat Back 4 Blood een open beta zou krijgen die begin augustus van start zou gaan. Zo staat deze open beta gepland voor 5 augustus, maar heel veel meer dan dat wisten we eigenlijk nog niet. Turtle Rock Studios heeft nu echter meer details prijsgegeven over deze open beta, zodat we een duidelijk beeld hebben van wat we kunnen verwachten.

Allereerst zal de open beta in twee fases beschikbaar worden gesteld. Iedereen die een pre-order heeft geplaatst of de alpha in december heeft gespeeld, kan wat eerder aan de slag met de open beta. Voor deze groep mensen geldt dat ze van 5 tot 9 augustus vervroegd toegang zullen krijgen. Alle overige geïnteresseerde spelers kunnen vanaf 12 tot en met 16 augustus aan de slag.

Verder kent de open beta vier verschillende maps, waarvan er twee beschikbaar worden gesteld voor de PvP Swarm modus. In deze modus staan spelers in de schoenen van de geïnfecteerde en je jaagt op de andere menselijke spelers. De overige twee maps zijn voor de coöperatieve modus beschikbaar. Daarnaast zullen er natuurlijk diverse wapens, personages en kaarten beschikbaar zijn, waarmee je jouw deck kunt vullen.

Als je nog meer wilt weten over de open beta, dan kan je hier terecht. Tot slot kan je nog een korte trailer bekijken die de aanstaande beta toelicht.