Kena: Bridge of Spirits heeft al eerder met uitstel te maken gehad en de release stond gepland voor 24 augustus, waarmee het de volgende exclusieve PlayStation (4/5) release is naast de Director’s Cut van Ghost of Tsushima. Dat blijft het nog steeds, maar we zullen wel nog een maandje extra geduld moeten hebben. De game is namelijk opnieuw uitgesteld.

Het uitstel is dit keer niet bijzonder lang, want de game schuift een maandje vooruit. De nieuwe releasedatum is nu 21 september, zo laat de ontwikkelaar via Twitter weten. De reden voor het uitstel is dat ze daardoor meer tijd hebben om de game verder te polijsten, waardoor men de best mogelijke versie kan aanbieden.