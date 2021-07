Slecht nieuws voor nostalgische zielen met een zwak voor Japanse kleine monstertjes: Digimon Survive, de strategische RPG gebaseerd op de populaire anime uit de jaren ’90, komt niet langer uit in 2021.

In TOEI Animations meest recente financiële rapport krijgt de titel nu een releasedatum in 2022 aangemeten. Een reden voor het uitstel wordt niet gegeven. We gaan er echter vanuit dat men de extra ontwikkeltijd nuttig zal besteden.