De release van Ghost of Tsushima: Director’s Cut is net iets minder dan een maand van ons verwijderd en Sucker Punch brengt steeds meer informatie naar buiten. Zo kregen we eerder al de bestandsgrootte van deze editie te horen en onlangs kregen we nog een trailer te zien die deze uitbreiding duidelijk toont. Een van de kwaliteiten van deze game is de visuele pracht en dat tonen deze screenshots opnieuw.

Op de screenshots hieronder kan je duidelijk zien dat Sucker Punch erg zijn best heeft gedaan om het Iki eiland uniek te laten ogen. De screenshots tonen verschillende locaties, waaronder het fort van de Sakai clan, een verborgen baai en een ravijn dat dichtbegroeid is met schitterende vegetatie. Er zal ongetwijfeld genoeg variatie zijn op de locaties en dat is natuurlijk alleen maar positief.