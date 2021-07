We hebben er wat langer op moeten wachten dan de bedoeling was, maar eind volgende maand komt King’s Bounty II dan eindelijk uit. Als je ondertussen vergeten bent wat voor game dit ook alweer is, dan kan een nieuwe video je geheugen wellicht weer opfrissen.

King’s Bounty II is een tactische RPG, die diepgaande gevechten met zich meebrengt. Zo moet je rekening houden met op wat voor soort terrein je je bevindt en je moet ervoor zorgen dat je leger als één geheel opereert en niet dat je soldaten elk los van elkaar maar wat doen.

De game zal in diverse edities worden aangeboden. Buiten de ‘normale’ uitgave, zullen er ook speciale edities beschikbaar zijn, waaronder een editie voor de verzamelaars onder ons. Deze bevat onder andere een dubbelzijdige poster en een heuse kroon. De gameplayvideo van King’s Bounty II kan je hieronder checken.